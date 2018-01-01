Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence.Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир. Строительство объекта началось в январе 2021, и в июне 2023 года комплекс был сдан в эксплуатацию. Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша).
Почему это свойство؟
Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах.
Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле.
Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям.
Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям.
Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам.
В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, удобными планировками квартир.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: дартс, игровая приставка, бильярд, зона для загара, генератор, система видеонаблюдения, велопарковка, беседка для отдыха.
Расположение и объекты поблизости
Кестель – красивый и благоустроенный прибрежный город с очень развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь много зон для прогулок, много ресторанов и кафе, магазинов и супермаркетов, много мест под открытым небом для занятий спортом. Есть также банки, обменные пункты, аптеки, частные и государственные медицинские учреждения, школы и детский сад.