О комплексе

Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence.Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир. Строительство объекта началось в январе 2021, и в июне 2023 года комплекс был сдан в эксплуатацию. Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша).