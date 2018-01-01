  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Exodus Hill Residence

Exodus Hill Residence

Yaylali, Турция
от
€125,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе.Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир.  Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Комплекс был построен в феврале 2023. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Аванос, Турция
от
€550,000
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Doerttepe, Турция
от
€365,000
Жилой комплекс ELEXUS TECE
Yalinayak, Турция
от
€75,624
Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€117,000
Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€320,000
Вы просматриваете
Exodus Hill Residence
Yaylali, Турция
от
€125,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nordic Life Residence
Жилой квартал Nordic Life Residence
Каракокали, Турция
от
€120,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Nordic Life Residence - это новый проект в Алании, состоящий из квартир с одной, двумя и тремя спальнями в 3 современных высотных зданиях с современной отделкой. Резиденция Nordic Life расположена в районе Тосмур Алании и имеет отличные социальные удобства рядом со школой, пляжем, аптекой, парикмахерской и спа. Расположение апартаментов Nordic Life в АланииАпартаменты Nordic Life расположены в Тосмуре, Аланья, всего в 220 метрах от песчаного пляжа. Район Тосмур в Аланье - это новый район развития Аланьи, где есть отели, новые резиденции и пляж. Этот комплекс находится очень близко к реке Дим, недалеко от общественного транспорта, рядом со всеми магазинами и социальными удобствами. Зачем инвестировать в Alanya Nordic Residence -Современные и роскошные апартаменты -Высокая окупаемость инвестиций (ROI). -Близость к социальным объектам
Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€267,519
Площадь 51–61 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией. 📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная 📌 Уникальный вид на море с десятого этажа 📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Каракокали, Турция
от
€156,000
Сдача в: 2024
Новый современный жилой проект строится в районе Оба Алании. Жилой Комплекс расположен на площади 3865м2 в 2000 метрах от моря. Район Оба самый европейский район из всех районов Алании. Район отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Район со всех сторон окружен великолепными пейзажами и апельсиновыми садами. В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1, с окон квартир будет открываться великолепный вид на море и горы. Дата начала строительства октябрь 2022 год, срок окончания строительства май 2024 год.
Realting.com
Перейти