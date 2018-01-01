О комплексе

Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе.Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир. Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Комплекс был построен в феврале 2023. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс.