Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе.Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир. Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Комплекс был построен в феврале 2023. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс.
Nordic Life Residence - это новый проект в Алании, состоящий из квартир с одной, двумя и тремя спальнями в 3 современных высотных зданиях с современной отделкой. Резиденция Nordic Life расположена в районе Тосмур Алании и имеет отличные социальные удобства рядом со школой, пляжем, аптекой, парикмахерской и спа. Расположение апартаментов Nordic Life в АланииАпартаменты Nordic Life расположены в Тосмуре, Аланья, всего в 220 метрах от песчаного пляжа. Район Тосмур в Аланье - это новый район развития Аланьи, где есть отели, новые резиденции и пляж. Этот комплекс находится очень близко к реке Дим, недалеко от общественного транспорта, рядом со всеми магазинами и социальными удобствами. Зачем инвестировать в Alanya Nordic Residence -Современные и роскошные апартаменты -Высокая окупаемость инвестиций (ROI). -Близость к социальным объектам
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.
📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная
📌 Уникальный вид на море с десятого этажа
📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.
Новый современный жилой проект строится в районе Оба Алании. Жилой Комплекс расположен на площади 3865м2 в 2000 метрах от моря. Район Оба самый европейский район из всех районов Алании. Район отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Район со всех сторон окружен великолепными пейзажами и апельсиновыми садами.
В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1, с окон квартир будет открываться великолепный вид на море и горы.
Дата начала строительства октябрь 2022 год, срок окончания строительства май 2024 год.