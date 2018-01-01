Exodus Garden Residence

Yaylali, Турция
Резиденция состоит из 4 зданий, где представлены двух-, трёх- и четырехкомнатные апартаменты и дуплексы.
Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни.
В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
Особенности квартир
Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха, ресторан, теннисный корт.
Расположение и объекты поблизости
За счет того, что проект расположен на возвышенности, из окон квартир будет открываться вид на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 700 метрах от резиденции. Место в котором будет располагаться комплекс, окружено зеленью, с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами, что по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.