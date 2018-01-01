Faralya Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположенный в развивающемся районе Паяллар рядом со всей необходимой инфраструктурой. Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 46 до 142 м2.Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Джикджилли подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница.Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности.
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 100 метров
Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
Маслак - 10 минут
Новый аэропорт - 30 минут
Таксим - 15 минут
Шишли - 10 минут
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 67 м2. Расстояние до моря 8 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!