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Prime Loft Residence

Yaylali, Турция
от
€135,000
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О комплексе

Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: октябрь 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 109 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Prime Loft Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
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