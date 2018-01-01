Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: октябрь 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 109 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом.
На каждом этаже находятся 5 квартир.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционер
Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 1 минута
Торговый центр - 1 минута
Колледж - 1 минута
Университет - 7 минут
Аэропорт Стамбула - 30 минут
Галатский порт - 15 минут
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.