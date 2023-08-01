Exodus Green Hill Residence

Авсаллар, Турция

от €75,000

50–85 м² 2

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! BLANC - новый жилой комплекс в районе Авсаллар от застройщика ULAŞ YAPİ. Авсаллар — оживленный курортный поселок, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и песчано-галечные пляжи, масса качественных отелей, ресторанов, дискотек и баров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зеленого, которая дарит даже в самый знойный день тенистую прохладу. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Фитнес; - Барбекю; - Беседка для отдыха; - Сауна; - Парная; - Видеонаблюдение. Оснащение квартир: - Ламинат; - Подвесной потолок; - Стальная дверь; - Душевая кабина; - Санузел; - Сигнализация. Расположение: Расстояние до моря - 1450 м. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!