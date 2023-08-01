Exodus Green Hill Residence состоит из двух жилых 13-ти этажных блоков и закрытой территории с социальными зонами.Современный комплекс с бассейном и полной инфраструктурой для отдыха не выходя за пределы дома. Идеальный вариант для семей, которым важен комфорт. Мы внедряем курортную концепцию жилья, чтобы вы смогли наслаждаться жизнью и купить недвижимость в Стамбуле комфорт класса по самой выгодной стоимости. 4,8 км до побережья Мраморного моря, прогулочной набережной. 655 м от большой территории леса Айдос, где находятся зоны отдыха, рекреационные парки, уникальные природные достопримечательности, водоемы.Комплекс расположен в Якаджике, в новом районе Картал. До ближайшей станции метро 3 км. Рядом с комплексом есть магазины, аптеки, муниципальные школы, больницы, торговые центры и другая городская инфраструктура. Расположение обеспечит возможность гулять в лесу с семьей, дышать целебным хвойным воздухом в мегаполисе, быстро добираться до пляжей. Видовые характеристики: из окон открываются виды на лес, море, город. Завершение строительства: октябрь 2023.
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BLANC - новый жилой комплекс в районе Авсаллар от застройщика ULAŞ YAPİ.
Авсаллар — оживленный курортный поселок, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и песчано-галечные пляжи, масса качественных отелей, ресторанов, дискотек и баров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зеленого, которая дарит даже в самый знойный день тенистую прохладу.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Фитнес;
- Барбекю;
- Беседка для отдыха;
- Сауна;
- Парная;
- Видеонаблюдение.
Оснащение квартир:
- Ламинат;
- Подвесной потолок;
- Стальная дверь;
- Душевая кабина;
- Санузел;
- Сигнализация.
Расположение:
Расстояние до моря - 1450 м.
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г. Эрдемли
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли. На расстояние всего 300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представит собой одно четырёхэтажное здания с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь.
Дата окончания строительства — 01.08.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 50 м2
Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 71 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Система природного газа
Новый малоэтажный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Видеонаблюдение 24/7
Охрана 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
ПЛАН ОПЛАТЫ 50% АВАНСОМ С ОСТАТКОМ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ.
Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 4 км
Центр города Анталья - 5 км
Исторический центр города - 8 км
Пляж - 7 км
Аэропорт - 18 км