Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1,2 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.
В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами.
Жилой комплекс - часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.
В пешей доступности - различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.
На автомобиле:
ТЦ Мармара Парк — 15 мин
Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
Шоссе E5 — 11 мин
Нишанташи — 40 мин
Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в живописном районе Авсаллар, который славится своими песчаными пляжами Инжекум, Фугла и красивой природой. Расстояние до пляжей составляет 1300 м, до центра Алании 25 км.
В Авсалларе расположены множество кафе, ресторанов, бутиков и лавок с сувенирами и много всего другого, что необходимо для жизни туриста или постоянно проживающего человека.
Комплекс состоит из одного 7-этажного блока, включающего 55 квартир. Из квартир открывается прекрасный вид на море, бассейн и природу. Общая площадь земельного участка – 2883 кв.м.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.
Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.
В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.