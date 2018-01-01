Exodus Resort Comfort City

Каракокали, Турция

от €138,800

Также он знаменит количеством частных школ и колледжей. В этом районе к продаже представлен новый жилой комплекс на этапе строительства. Строительство начинается в июне 2022 года, выполняется из качественных материалов, по новым и современным технологиям. Комплекс находится Всего в 7 минутах ходьбы от пляжа (550 метров), а также в шаговой доступности от ТЦ Аланиум и Метро, что в свою очередь делает квартиры в данном проекте рентабельными и ликвидными. Квартиры предлагаются разной планировки, в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой, напольным покрытием. В проекте имеются квартиры планировками: 1+1, 2+1, 3+1. -Открытый бассеин -Беседки -Фитнес -Сауна -Лобби -Генератор -Центральная спутниковая система -Камерная система охраны Оба довольно спокойный район, не смотря на то, что здесь есть отели и развлекательная инфраструктура. Кроме того, в этом районе расположены многочисленные мебельные магазины, гипермаркеты Метро, Кочташ, Кипа и торгово – развлекательный центр Аланиум, в котором возможно приобрести все, что необходимо. В нем есть бутики мировых брендов, техника и электроника, книги и детские товары, оптика, супермаркет, кинозалы, детская игровая площадка и кафетерии. Центральный бульвар в Оба закрыт для транспорта, что позволяет совершать безопасные пешеходные прогулки с детьми, не опасаясь автомобилей и мотоциклов. А также, в Оба расположен огромный боулинг – центр и конный клуб. В этом районе очень много зеленых парков со спортивными тренажерами или детскими площадками. Ухоженная набережная с клумбами, фонтанами, декоративными кустарниками и деревьями, спортивными тренажерами и детскими площадками пролегает вдоль моря, по которой по вечерам устраивают прогулки множество жителей Алании.