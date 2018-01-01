Hayat Heaven Residence

Авсаллар, Турция

от €101,500

Сдача в: 2023

Number 3 Residence - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный по адресу : Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция. Проект построен на территории общей площадью 1010 м² и вмещает в себя 25 квартир с роскошным дизайном. Важно отметить, что проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара и в 2 км от пляжа Инджекум! Окружающая природа и панорамные виды на горы и море создают атмосферу умиротворения и спокойствия. Кроме того, наличие сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim, позволит вам быстро и удобно купить все необходимое для повседневной жизни. Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм в Турции. ПЛЮСЫ ЖК: - Вид на горы - Вид на море - Детская игровая площадка - Джакузи - Видеонаблюдение 24/7 - Парковка - Кухня американского типа - Бассейн - Охрана 24/7 - Площадка для барбекю - Сауна - Фитнес Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!