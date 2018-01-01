С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70,77 до 204,15 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.
Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.
Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади.
И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.
Number 3 Residence - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный по адресу : Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция.
Проект построен на территории общей площадью 1010 м² и вмещает в себя 25 квартир с роскошным дизайном.
Важно отметить, что проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара и в 2 км от пляжа Инджекум!
Окружающая природа и панорамные виды на горы и море создают атмосферу умиротворения и спокойствия.
Кроме того, наличие сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim, позволит вам быстро и удобно купить все необходимое для повседневной жизни.
Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм в Турции.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Вид на горы
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Кухня американского типа
- Бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
- Фитнес
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