  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Blue Sunlight

Blue Sunlight

Yaylali, Турция
от
€113,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MZN GOLD CİTY
Мерсин, Турция
от
€83,000
Жилой квартал Продажа квартиры в Голд Сити в Алании
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от
€115,000
Жилой комплекс Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€425,384
Жилой комплекс Просторные квартиры от застройщика в Обе
Каракокали, Турция
от
€220,000
Вы просматриваете
Blue Sunlight
Yaylali, Турция
от
€113,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Каракокали, Турция
от
€130,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра  3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m   17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1  2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс  2 квартиры 3 + 1 дуплекс             Бассейн    Зимний  бассейн    Фитнес    Лобби    Кафетерий    Комната отдыха    Туалеты и душевые    Сауна    Камеры безопасности    Внешнее освещение    Умный телефон для входа    Центральная спутниковая система    Генератор    Резервуар для воды и гидрофор    Система подогрева пола в ванных комнатах    Бытовая техника и кондиционер      
Жилой комплекс Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи
Жилой комплекс Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 66 до 90 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс LUXERA NEVBAHAR
Жилой комплекс LUXERA NEVBAHAR
Стамбул, Турция
от
€392,299
Площадь 135–205 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LUXERA NEVBAHAR - жилой комплекс в Европейской части Стамбула. Здесь открываются двери качественной жизни с ее социальными возможностями. Комплекс состоит из 225 домов. Стоит отметить о малоэтажной горизонтальной архитектуре. На территории 70% площади проекта занимают зеленые насаждения. Вы можете наслаждаться потрясающими видами. Квартиры спроектированными планировками: 2+1, 3+1, 4+1, просторной квадратурой от 135 до 205 кв.м. В каждой квартире расположен открытый балкон, откуда открывается красивый вид на ландшафтный дизайн. Проект предоставляет разнообразную инфраструктуру: - Детские площадки; - Фитнес-центр; - Крытый бассейн; - Прогулочные зоны; - Зона барбекю; - Вай-фай. Также в пешей доступности расположены медицинские учреждения, образовательные учреждения, салон красоты, рестораны, кафе и другие социальные объекты. Район Башакшехир - одно из самых популярных мест в европейском Стамбуле. Расположение этого проекта так же популярно, как центр города, потому что вы можете легко добраться до всех точек города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти