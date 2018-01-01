Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра 3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m 17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс 2 квартиры 3 + 1 дуплекс Бассейн Зимний бассейн Фитнес Лобби Кафетерий Комната отдыха Туалеты и душевые Сауна Камеры безопасности Внешнее освещение Умный телефон для входа Центральная спутниковая система Генератор Резервуар для воды и гидрофор Система подогрева пола в ванных комнатах Бытовая техника и кондиционер
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 66 до 90 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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LUXERA NEVBAHAR - жилой комплекс в Европейской части Стамбула. Здесь открываются двери качественной жизни с ее социальными возможностями.
Комплекс состоит из 225 домов. Стоит отметить о малоэтажной горизонтальной архитектуре. На территории 70% площади проекта занимают зеленые насаждения. Вы можете наслаждаться потрясающими видами.
Квартиры спроектированными планировками: 2+1, 3+1, 4+1, просторной квадратурой от 135 до 205 кв.м. В каждой квартире расположен открытый балкон, откуда открывается красивый вид на ландшафтный дизайн.
Проект предоставляет разнообразную инфраструктуру:
- Детские площадки;
- Фитнес-центр;
- Крытый бассейн;
- Прогулочные зоны;
- Зона барбекю;
- Вай-фай.
Также в пешей доступности расположены медицинские учреждения, образовательные учреждения, салон красоты, рестораны, кафе и другие социальные объекты.
Район Башакшехир - одно из самых популярных мест в европейском Стамбуле. Расположение этого проекта так же популярно, как центр города, потому что вы можете легко добраться до всех точек города.
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