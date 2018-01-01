  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sapphire Residence

Sapphire Residence

Алания, Турция
от
€157,300
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Представляем новый большой комплекс Sapphire Residence из 6-ти блоков на огражденной территории с зонами общего пользования, бассейном. Это будет масштабный проект на территории курорта Аланья в той части города, где постоянно проживает большое количество иностранных семей.Оба считается одним из лучших спальных районов. Здесь находятся единственный, пока еще, торговый центр Аланиум (и строится новый), гипермаркет Метро и строительно-хозяйственный гипермаркет Кочташ, большая новая больница и много других учреждений, необходимых для постоянного проживания в Турции. Здесь вы найдете также сады, школы, колледжи, образование для детей любого возраста будет доступно после оформления вида на жительства по покупке квартиры.Район Оба активно застраивается в сторону гор, и в этой части района находится преимущественно современная застройка европейского типа — закрытые комплексы с бассейнами. В этом районе также строится новая мэрия города.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс CARMEL PARK RESIDENCE
Авсаллар, Турция
от
€94,405
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Мерсин, Турция
от
€73,000
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€126,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
€702,323
Жилой комплекс Oniks
Мерсин, Турция
от
€68,000
Вы просматриваете
Sapphire Residence
Алания, Турция
от
€157,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
от
€146,775
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты, амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной системой безопасности.
Жилой комплекс Luxury Comfort Family Environment Bahçeşehir
Жилой комплекс Luxury Comfort Family Environment Bahçeşehir
Мраморноморский регион, Турция
от
€319,664
Площадь 48 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Ваша среда, ваш дом, ваш стиль Жизнь соседства, к которой вы стремились Жизнь, о которой ты заботишься дверь открывается Ваш современный стиль и семейная жизнь идеально подходит
Жилой комплекс Просторные квартиры 3+1 в ЖК на первой береговой линии
Жилой комплекс Просторные квартиры 3+1 в ЖК на первой береговой линии
Аванос, Турция
от
€379,690
Сдача в: 2021
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже просторные квартиры 3+1 площадью 105 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Realting.com
Перейти