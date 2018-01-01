Представляем новый большой комплекс Sapphire Residence из 6-ти блоков на огражденной территории с зонами общего пользования, бассейном. Это будет масштабный проект на территории курорта Аланья в той части города, где постоянно проживает большое количество иностранных семей.Оба считается одним из лучших спальных районов. Здесь находятся единственный, пока еще, торговый центр Аланиум (и строится новый), гипермаркет Метро и строительно-хозяйственный гипермаркет Кочташ, большая новая больница и много других учреждений, необходимых для постоянного проживания в Турции. Здесь вы найдете также сады, школы, колледжи, образование для детей любого возраста будет доступно после оформления вида на жительства по покупке квартиры.Район Оба активно застраивается в сторону гор, и в этой части района находится преимущественно современная застройка европейского типа — закрытые комплексы с бассейнами. В этом районе также строится новая мэрия города.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже просторные квартиры 3+1 площадью 105 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.