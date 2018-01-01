Exodus Riverside Residence

Авсаллар, Турция

от €122,000

Жилой комплекс, занимающий территорию 3.000 м2, может похвастаться уникальной развитой инфраструктурой, ландшафтом, а так же своим расположением, которые выгодно отличают его от других комплексов. Планировки квартир и апартаментов в жилом комплексе отличатся хорошо продуманным зонированием и функциональностью: просторные помещения активной зоны (гостиная со столовой); функциональная, современная кухня; коридоры минимальной площади; достаточное количество встроенных шкафов; санузлы с продуманной расстановкой сантехники. Место для стиральной машины; большой балкон как дополнительное жизненное пространство.На первых этажах домов ЖК разместятся социальные объекты, которые будут доступны всем жильцам и гостям данного комплекса, а в свободное от учёбы время дети смогут играть на безопасных детских площадках во дворе ЖК. Комплекс будет расположен на большой закрытой территории 3000 м2, будет состоять из одного жилого блока с общей сложностью 72 апартаментов разных планировок от линейных однокомнатных до просторных квартир дуплексов планировки 2+1 и 3+1. В жилом комплексе есть все коммуникации: электричество, генератор, центральное водоснабжение, интернет, а так же развитая инфраструктура: спортзал, бассейн, сауна, хамам, римская парная и многое другое. Открытый плавательный бассейн с горками Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом Тренажерный зал Турецкий хамам Сауна Римская парная Массажная комната Лобби и лаунж-зона Барбекю Детская площадка Детская игровая комната Сад с ландшафтным дизайном Открытая парковка 2 Лифта Спутниковая антенна Генератор электричества Круглосуточное видеонаблюдение Смотритель В жилом комплексе действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства с первоначальным взносом 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов ПраваСобственности производится уже на стадии строительства. Начало строительства: июнь 2022 год Окончание строительства: декабрь 2023 год