Exodus Riverside Residence Demirtaş - новое качество жизни и отдыха на море. Комплекс строится в районе Демирташ, где пока еще нет массового туризма и сохраняется атмосфера провинциального спокойствия, уюта. Именно здесь, по причине наличия свободных участков земли, вскоре будет новая современная Аланья, город мечты на берегу Средиземного моря. Проект отдален от пляжа на 1,4 км. Пляжи района Демирташ отличаются широким берегом и чистейшей водой в море, здесь нет портов и больших отелей, что позволит насладиться спокойным отдыхом без значительного потока туристов. Проект состоит из 4-х жилых блоков на 324 квартиры и большой территории внутреннего двора с зелеными зонами, бассейнами. Старт строительства май 2022, завершение строительства май 2024.
Жилой комплекс, занимающий территорию 3.000 м2, может похвастаться уникальной развитой инфраструктурой, ландшафтом, а так же своим расположением, которые выгодно отличают его от других комплексов. Планировки квартир и апартаментов в жилом комплексе отличатся хорошо продуманным зонированием и функциональностью: просторные помещения активной зоны (гостиная со столовой); функциональная, современная кухня; коридоры минимальной площади; достаточное количество встроенных шкафов; санузлы с продуманной расстановкой сантехники. Место для стиральной машины; большой балкон как дополнительное жизненное пространство.На первых этажах домов ЖК разместятся социальные объекты, которые будут доступны всем жильцам и гостям данного комплекса, а в свободное от учёбы время дети смогут играть на безопасных детских площадках во дворе ЖК. Комплекс будет расположен на большой закрытой территории 3000 м2, будет состоять из одного жилого блока с общей сложностью 72 апартаментов разных планировок от линейных однокомнатных до просторных квартир дуплексов планировки 2+1 и 3+1. В жилом комплексе есть все коммуникации: электричество, генератор, центральное водоснабжение, интернет, а так же развитая инфраструктура: спортзал, бассейн, сауна, хамам, римская парная и многое другое. Открытый плавательный бассейн с горками Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом Тренажерный зал Турецкий хамам Сауна Римская парная Массажная комната Лобби и лаунж-зона Барбекю Детская площадка Детская игровая комната Сад с ландшафтным дизайном Открытая парковка 2 Лифта Спутниковая антенна Генератор электричества Круглосуточное видеонаблюдение Смотритель В жилом комплексе действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства с первоначальным взносом 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов ПраваСобственности производится уже на стадии строительства. Начало строительства: июнь 2022 год Окончание строительства: декабрь 2023 год
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).
Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:
Шоссе TEM - 3 минуты
Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
Левент - 10 минут
Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
Таксим - 20 минут
Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены апартаменты планирвокой 1+1. Площадь апартаментов от 60 до 75 квадратных метров. В проекте также имеются виллы 2+1 площадью 122 м2. Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.