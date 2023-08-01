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  3. Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар

Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€156,500
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7
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€156,500
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