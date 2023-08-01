Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 217 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор, воплощающий Вашу мечту в реальность!
г. Эрдемли
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли. На расстояние всего 300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представит собой одно четырёхэтажное здания с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь.
Дата окончания строительства — 01.08.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 50 м2
Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 71 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Система природного газа
Новый малоэтажный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Видеонаблюдение 24/7
Охрана 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
ПЛАН ОПЛАТЫ 50% АВАНСОМ С ОСТАТКОМ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ.