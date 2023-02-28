Новый проект с хорошей локацией в Махмутларе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Предлагаются апартаменты с террасами.
Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Спутниковое ТВ
Электрические жалюзи
Полы с подогревом
Пластиковые окна
Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами.
Пляж - 1,7 км
Международная школа - 500 метров
Торговый центр - 500 метров
Больница - 100 метров
Исторический центр города - 11 км
Аэропорт - 25 км
Кемер - 30 км
Аквапарк - 6 км
ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО !!!!
Первый взнос всего лишь 50 % , остальное Вы оплачиваете беспроцентнов на 18 месяцев !!!!!!
660 метров расстояние до моря
г. Мерсин район Соли Центр.
1+1 53М2
2+1 19М2
Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район.
Песчаный песок. Красивая набережная.
Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные.
Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.
Дата начала: 28.02.2023 года
Дата окончания: 30.06.2024 года
Жилой комплекс таунхаусов Exodus Aqua Deluxe – элитная недвижимость на Средиземном море.Комплекс находится в 200 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. Рядом с проектом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море.350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.Локация: курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл.Старт строительства: ноябрь 2022. Завершение строительства: май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!В Конаклы есть все необходимое для комфортного проживания круглый год: продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, овощные лавки, кафе, рестораны, ночной клуб, отделения банков, фермерский рынок. Главная достопримечательность региона - это красивые пляжи. Пляжи в Конаклы чистые с мелкой песчаной или галечной поверхностью, оборудованные зонтиками, лежаками и душевыми кабинками. На пляжах также есть множество кафе и ресторанов, где вы можете отведать местные блюда и насладиться живой музыкой.