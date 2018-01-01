Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 57 до 207 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Апартаменты 1+1 с одной спальней в Авсалларе, Алания, всего в 600 метрах от песчаных и самых популярных пляжей в комплексе Crown city.В нескольких минутах ходьбы от комплекса аптеки, сетевые продуктовые магазины, кафе и рестораны. В среду приезжает сельскохозяйственный базар со свежими и натуральными продуктами. Находится в 65 км от аэропорта Алании Газипаша и в 100 км от аэропорта Анталии. Трансфер и общие трансферы в аэропорт доступны для комплекса, для получения дополнительной информации нажмите на https://www.bizimtransfer.com/ru. Этот комплекс, построенный на участке площадью 13200 м2, состоит из 4 блоков и 324 апартаментов. Эти апартаменты для продажи имеют множество функций, таких как крытый и открытый бассейны, сауна, парная, кинотеатр, детская площадка, баскетбольные площадки, площадки для волейбола, автостоянка и многое другое. Вы можете не выходить из комплекса и наслаждаться своим безмятежным отдыхом вдали от шума города и видом на горы. Это идеальное место для отдыха и аренды квартир. Во время сезона к услугам жильцов бесплатный трансфер до моря и обратно несколько раз в день. Квартира с одной спальней, кухней американского типа совмещенной с гостиной, ванной комнатой и балконом. Полностью оборудована техникой, кондиционерами и мебелью. Сразу заезжаешь и живешь. На территории есть свой интернет и спутниковое телевидение. Инфраструктура комплекса:большая территория 13200 м2открытый бассейн 450 м2водяная горказимний бассейнСПА салонпарнаяхамамтренажерный залдетская площадкабоулингбартеннисный кортбаскетбольная площадкаволейбольна площадкакинотеатрпарковкаландшафтный садсадовниксмотрительохрана 7/24видеонаблюдение
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.
Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.
При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.
Сдача:
1 фаза - ноябрь 2023
2 фаза - ноябрь 2024
3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:
больница Avrasya Hospital
современный парк Bakirköy Botanik
университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы
В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.
до набережной 4 км - 10 минут на машине
до метро 1 км - 15 минут пешком
до ТЦ Marmara Forum 3 км - 5 минут на машине
до исторического центра Стамбула — района Султанахмет — 20 минут на автомобиле
До международного аэропорта Стамбула — за 35 минут
Почему это свойство؟
Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартами в престижном центральном районе Шишли.
Комплекс включает в себя офисы, магазины и апартаменты с высококлассной и роскошной системой проживания.
Современные и современные услуги, с квартирами подходящих размеров и стилей для семей.
В нескольких минутах от станции метро и многих школ, университетов, больниц и объектов.
Площадь проекта является одним из самых важных и престижных районов Стамбула.
У этого есть отличительный и красивый вид на Босфор.