Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар

Авсаллар, Турция

от €145,000

Апартаменты 1+1 с одной спальней в Авсалларе, Алания, всего в 600 метрах от песчаных и самых популярных пляжей в комплексе Crown city.В нескольких минутах ходьбы от комплекса аптеки, сетевые продуктовые магазины, кафе и рестораны. В среду приезжает сельскохозяйственный базар со свежими и натуральными продуктами. Находится в 65 км от аэропорта Алании Газипаша и в 100 км от аэропорта Анталии. Трансфер и общие трансферы в аэропорт доступны для комплекса, для получения дополнительной информации нажмите на https://www.bizimtransfer.com/ru. Этот комплекс, построенный на участке площадью 13200 м2, состоит из 4 блоков и 324 апартаментов. Эти апартаменты для продажи имеют множество функций, таких как крытый и открытый бассейны, сауна, парная, кинотеатр, детская площадка, баскетбольные площадки, площадки для волейбола, автостоянка и многое другое. Вы можете не выходить из комплекса и наслаждаться своим безмятежным отдыхом вдали от шума города и видом на горы. Это идеальное место для отдыха и аренды квартир. Во время сезона к услугам жильцов бесплатный трансфер до моря и обратно несколько раз в день. Квартира с одной спальней, кухней американского типа совмещенной с гостиной, ванной комнатой и балконом. Полностью оборудована техникой, кондиционерами и мебелью. Сразу заезжаешь и живешь. На территории есть свой интернет и спутниковое телевидение. Инфраструктура комплекса:большая территория 13200 м2открытый бассейн 450 м2водяная горказимний бассейнСПА салонпарнаяхамамтренажерный залдетская площадкабоулингбартеннисный кортбаскетбольная площадкаволейбольна площадкакинотеатрпарковкаландшафтный садсадовниксмотрительохрана 7/24видеонаблюдение