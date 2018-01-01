Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-центр и общая зона для барбекю. - Полностью меблирована - Вся кухонная техника - Шторы - 2 полностью отделанных плиткой ванных комнат - Стиральная машина - 2 балкона - 1 французский балкон - Мебель для улицы - Кондиционеры в гостиной и во всех спальнях В квартире две спальни и две ванных комнаты. С террасы открывается прекрасный вид на бассейн и сад. Большой бассейнДетский бассейнВодные горкиФитнес-салонСаунаДетская площадкаПлощадка для барбекюПарковкаСмотрительГенератор
Почему это свойство؟
Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать.
Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно.
Его близость предоставляет возможности для высшего образования в лучших турецких университетах. Кроме того, он расположен в экономическом регионе, который открыт для развития с многообещающей прибылью.
Проект разработан как уникальное решение для удовлетворения потребностей в роскошном жилье, в непосредственной близости от Исторического полуострова.
Почему это свойство؟
Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями.
Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги.
Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными.
Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула.
Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.