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  3. Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе

Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе

Yaylali, Турция
от
€166,000
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены квартира планировкой 1+1. Площадь апартаментов 66 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€166,000
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