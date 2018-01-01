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Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак

Аванос, Турция
от
€189,200
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 126 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак
Аванос, Турция
от
€189,200
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новый проект в живописном районе Аланьи - Тепе.В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 147 до 405 м2. Расстояние до пляжа 4000 метров. Район Тепе - идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие, красивую природу, отличные условия для отдыха и прекрасные виды на море. В этом районе можно насладиться жизнью в курортном городе и, при желании, быстро добраться до центра города, где находятся магазины, рестораны, ночные клубы и многое другое.Район Тепе является прекрасным местом для покупки недвижимости на побережье Турции. Здесь можно найти как небольшие квартиры, так и роскошные виллы с видом на мореОдна из главных достопримечательностей Тепе - это гора Сапанча, на которой расположен национальный парк. Здесь можно прогуляться по живописным тропинкам, насладиться видом на море и окрестности, а также посетить музей, посвященный истории Алании и окружающих территорий.
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Мы с гордостью предлагаем вам этот комплекс в одном из самых привлекательных районов Алании. Данный комплекс расположен на холме в районе Каргыджак, всего в 1800 метрах от пляжа. Комплекс окружен природой, фантастическим садом и позволит вам насладиться видом на Средиземное море.Резиденция Stay Suit состоит из 175 квартир, расположившихся на 4 этажах. У вас есть также прекрасная возможность для сдачи в аренду данных апартаментов, так как здесь предусмотрены все удобства для отдыхающих. 1. Квартиры-студии от 32 м2 с террасой 2. Двухкомнатные квартиры площадью от 45 м2 до 84 м2 с гостиной и кухней открытого плана, спальней, ванной комнатой и террасой. 3. Квартиры с 2 спальнями площадью от 42 м2 до 79 м2 с 2 спальнями, террасой и ванной комнатой.   Бассейн Беседки Джакузи Круглосуточная охрана Бесплатный Wı-Fı    
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 57 до 178 квадратных метров.Расстояние до моря 300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
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