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Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€100,000
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6
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€100,000
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Крытый плавательный бассейн с подогревомСаунаПаровая комнатаЗона отдыхаМассажные комнатыТурецкая баня (хамам)Зал фитнесаКинотеатрДискотекаБоулингБильярдРазвлекательный центрИгровая для детейРесепшнРесторанМагазинЛоббиКафетерий   Общий плавательный бассейнАквапаркТеннисный кортБаскетбольная площадкаИгровая площадка для детейПаркГаражАвтопарковкаЭлектрогенератор Витаминный барЛобби-барA'la сart ресторанТурецкий ресторанИтальянский ресторанРусский ресторанVIP-ресторанИрландский пабКондитерскаяВинный бутикVIP-зона для барбекю  
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от
€185,000
Площадь 115–4 266 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Avsallar  Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.  Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки                   Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес  Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур  Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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