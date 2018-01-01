Новые апартаменты в районе Махмутлар - Аланья

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Проект расположен в Измирском районе Байраклы
26 этажей
226 жилой недвижимости
Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город
1 салон
1 спальня
1 ванная
центр города 10 минут
- Рядом с метро
Проект завершится в июне 2025 года
NUMBER 5 RESIDENCE MMT TUNC - это жилой комплекс, который расположен в центре города Авсаллар на берегу Средиземного моря!
Общая площадь территории комплекса составляет 851 кв.м.
Проект предоставляет своим жильцам возможность жить в окружении красивых панорамных видов на природу.
Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на берегу Средиземного моря за несколько минут.
В шаговой доступности комплекса также есть различные магазины, в том числе Migros, Carrefour, A101 и Bim, что облегчает покупки для жильцов.
Неподалеку от проекта расположено все для комфортной жизни.
Особенности объекта:
- Вид на горы
- Вид на крепость
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Крытая парковка
- Крытый бассейн
- Кухня американского типа
- Открытая парковка
- Открытый бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
-Турецкая баня
- Фитнес
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