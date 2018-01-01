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Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания

Аванос, Турция
от
€160,000
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4
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
Аванос, Турция
от
€160,000
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Сдача в: 2023
Агентство: NWS INVEST
Застройщик: Artaş Holding
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города! Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ваших потребностей. Величайший привилегия нашего проекта - более 65% территории, занимаемой ландшафтными зонами. Это слияние природы и города создает уникальную гармоничную атмосферу. Идите по внутренней линии инфраструктуры, наслаждаясь прогулками на протяжении целого километра! Центр нашего проекта напоминает олимпийскую деревню с 5 теннисными кортами, футбольным полем, баскетбольными площадками и трёх открытыми бассейнами. И зимой вы не останетесь без купания, ведь у нас есть крытый бассейн! Социальные объекты включают 5 игровых зон для детей, тренажерный зал, сауну и турецкую баню. Это место, где забота о здоровье и благополучии каждого жителя - приоритет. Три станции метро на границах проекта обеспечивают прямое соединение с аэропортом и центром города, районом Шишли, и Мармарай. Никогда ещё передвижение по городу не было таким простым и удобным. Проект сопровождается строительством частных университетов, международных школ, медицинских центров, государственных школ, культурных центров, библиотек и двух мечетей. Вокруг проекта также есть государственные и частные больницы. А всего в нескольких шагах от ЖК будущего будет располагаться одна из самых больших развлекательных площадок в Стамбуле, напоминающая Disney Land. В проекте 137 блоков, более 2200 квартир с разнообразными планировками от 1+1 до 4+1. Тапу уже готово и подходит для получения гражданства. Всего в 30 минутах от аэропорта Стамбула и с прямым доступом к шоссе TEM. Скоро откроются 3 станции метро. Это наше видение жизни в гармонии с природой и городом, с социумом и собственной личностью. Этот проект не просто место для жизни, это Ваш личный уголок, в котором жизнь процветает. Присоединяйтесь к нам, и пусть этот проект станет Вашим новым домом!
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.   ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка   К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2   ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.   Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.   О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Yaylali, Турция
от
€148,000
Сдача в: 2023
Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2. Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км. Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.
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