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Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба

Алания, Турция
от
€205,000
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16
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 56 до 315 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба
Алания, Турция
от
€205,000
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад. Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы. На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно: - Детские игровые площадки; - Благоустройство и озеленение; - Ландшафтный дизайн; - Турецкая баня; - Бассейн; - Магазины; - Торговый центр; - Фитнес-центр; - Ресторан/Кафе. Расположение проекта: Расстояние до моря - 5 Km. Расстояние до центра города - 15 Km. Расстояние до аэропорта - 4 Km. Расстояние до школы - 200 m. Расстояние до больницы - 500 m. Расстояние до ресторана - 200 m. Расстояние до магазина - 200 m. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
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Застройщик: Stay Property
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