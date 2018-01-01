Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 134 квадратных метра. Расстояние до моря 2000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Вашему вниманию к продаже предлагаются шикарные апартаменты на одном из самых популярных курортов Анталийского побережья - Махмутлар, который находится всего в 15 км от центра Алании. Комплекс расположен среди новостроек на границе районов Махмутлар и Каргыджак рядом с античным римским городом Наула (Naula). Для любителей окунуться в историческое прошлое на склоне представлены постройки, датирующиеся 6 веком до н.э., служившие резиденцией древнеримского полководца Помпея. При строительстве данного комплекса застройщик придерживался высоких стандартов для получения будущими владельцами максимального комфорта. В связи с этим в комплексе предусмотрен ряд удобств: бассейн, фитнес зал, гостевой холл, сауна. Апартаменты предлагаются с планировками 1+1 и 2+1, состоящими из гостиной открытой планировки, террасы с прекрасным видом на банановые сады и средиземноморское побережье.
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
ТВ
▪️Ослепительный роскошный комплекс с его услугами и удобствами в одном из самых важных возобновляемых районов Стамбула.
-Этот регион считается регионом с наиболее важными транспортными ресурсами и находится недалеко от школ, университетов, медицинских центров и больниц.
⁇ ♂ ️ Социальные услуги: 🏀
В дополнение к конференц-залу и тренажерному залу, проект включает в себя такие услуги, как сады, открытые бассейны, тренажерный зал, сауна, баскетбольные и футбольные поля, и социальные и развлекательные объекты, которые отвечают потребностям жизни.
В дополнение к крытой парковке
Камеры безопасности и защита круглосуточно.