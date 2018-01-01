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Шикарные апартаменты в престижном районе Оба

Алания, Турция
от
€135,000
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16
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Шикарные апартаменты в престижном районе Оба
Алания, Турция
от
€135,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Каракокали, Турция
от
€297,500
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде. Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы. В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ. Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе. В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса Летний Бассейн с Аквагорками в Саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская прощадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха Фитнес Салон Кинотеатр Игровая комната для дете Комната для отдыха Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл. Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года. Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.  
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Аланья, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2023
Грандиозный жилой проект в районе Оба (Алания) который включает в себя лучший дизайн и инфраструктуру, для качественной и комфортной жизни. Уникальность Проекта в том, что он расположен в тихом, спокойном районе Оба в 2.7 км от прекрасных песчаных пляжей, в окружении природы. Оба - это престижный район города, с низкой европейской застройкой, расположен ближе всего к центру Алании. Также он знаменит количеством частных школ и колледжей. Район быстро растет и развивается, на фоне этого цены на недвижимость стремительно растут. А теперь о жилом проекте. Комплекс состоит из трех семиэтажных блоков необычной формы и дизайна. Между блоками располагается большой плавательный бассейн с аквапарком. Богатая инфраструктура комплекса сделает отдых или проживание максимально комфортным. Для удобства жителей данного проекта будет шаттл сервис до пляжа и обратно. Отличительная особенность жилого комплекса - это прекрасная природа вокруг, величественные горы и река Обачай. В данном проекте представлены: -Квартиры 1+1 площадью от 52.5 м2 до 59.5 м2 -Квартиры 2+1 с личными бассейнами от 146 м2 до 321 м2 -Квартиры 2+1 дуплексы 113 м2 до 114 м2 -Квартиры 3+1 дуплексы 170 м2 до 176 м2 -Квартиры 4+1 дуплексы 161 м2 Завершение строительства планируется в июле 2023 года.
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