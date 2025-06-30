Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь от 95 до 236 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.
Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа
Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.
Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.
Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин
Окончание строительства: 30/12/2025
Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2
Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро
Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50%
Цена от застройщика
При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!
Запросить прайс лист можно написав в личные сообщения или по ватсап
ОПИСАНИЕ КВАРТИРЫ
Керамика в мокрых зонах и на балконе
Ламинат в комнатах
Шкаф в прихожей
Кухонный гарнитур из МДФ
В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы
Выводы под кондиционеры во всех комнатах
Потолки из гипсокартона
Cтальная входная дверь
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
ХАМАМ
САУНА
АКВАПАРК
ЗОНА БАРБЕКЮ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ГЕНЕРАТОР
БЕСЕДКИ
ОХРАНА 24/7