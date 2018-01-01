Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой в районе Оба

Каракокали, Турция

от €415,931

123–383 м² 4

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oba Park Point - новый премиальный комплекс в городе Аланья, в престижном районе Оба, на побережье Средиземного моря. Район Оба имеет очень развитую инфраструктуру, но в то же время является одним из самых спокойных и экологически чистых. Здесь находится наибольшее количество торговых центров: ТЦ Alanyum, гипермаркет Metro, супермаркет строительных материалов Koçtaş, а также рестораны и кафе, аптеки, университет, частные и государственные школы, детские сады, футбольные и волейбольные поля, теннисные корты. Oba Park Point, состоит из 2-х современных блоков по 4 этажа, выполненных с использованием новейших архитектурных разработок. Квартиры представлены с отделкой под ключ, кухонной мебелью со столешницей из гранита, ванная комната оборудована современной сантехникой, металлическая входная дверь, пластиковые окна с двойным остеклением, точечное освещение. Инфраструктура: - Бассейн; - Фитнес-зал; - Детская площадка; - Зона отдыха; - Зона барбекю; - Парковка; - Охрана 24/7 - Камера видеонаблюдения. Расположение: Расстояние до больницы: 50 м. Расстояние до моря: 900м. Расстояние до центра: 1 км. Расстояние до аэропорта Газипаша:35 км. Позвоните или напишите нам, расскажем все о рынке недвижимости в Турции! Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!