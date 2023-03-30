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Новые апартаменты в районе Оба - Алания

Алания, Турция
от
€151,800
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12
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 192 квадратных метров. Расстояние до моря 5000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€151,800
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Застройщик: Stay Property
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