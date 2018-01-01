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Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба

Алания, Турция
от
€164,000
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15
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба
Алания, Турция
от
€164,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 57 до 112 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
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€250,000
Площадь 60–98 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Al Firdaus - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в одночасье приватное, деликатное времяпрепровождение. Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов, открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей. Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но располагают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса. ИНФРАСТРУКТУРА: - крытые бассейны; - крытые аквапарки; - комнаты отдыха; - сауны; - хамам; - римские парные; - массажные комнаты и приватные массажные комнаты; - фитнес; - игровые площадки для детей, детский сад; - ресторан; - кинотеатр; - библиотека; - залы для совещаний и бизнес встреч; - сады с ландшафтным дизайном; - трансфер в город и к пляжу; - парковка; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Резиденция Sirius Town
Резиденция Sirius Town
Средиземноморский регион, Турция
от
€245,777
Площадь 54 м²
1 объект 1
Агентство: Realty World Green Gayrimenkul
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР? У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии. Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию. При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР.  Жить в собственном отеле! 1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$ 2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $  2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $ 3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $ 1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$  1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$ Растояние до значимых объектов: - море и собственный оборудованный пляж - 500 м - аэропорт Анталии - 12 км - ТЦ Terra City - 11 км - Анталия Калеичи - 18 км Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура! ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!
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