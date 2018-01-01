Строящийся проект с шикарной локацией на Клеопатре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Находится в районе Махмутлар, Алания. Махмутлар - развитый район Алании в 7 км от центра города и его исторической части. Автобусное сообщение развито хорошо, вы с легкостью попадете в любую точку Алании, остановки всего в 100 метрах от комплекса. Местный аэропорт находится в 35 км. Комплекс всего в 500 метрах от моря, рядом есть сетевые супермаркеты, овощные магазины, кафе и рестораны, врач. Два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими овощами, фруктами и прочим. Двухкомнатная светлая квартира в 64 м2 с просторной гостиной совмещенной с кухней американского типа, спальней и ванной комнатой. В комплексе предусмотрен электрогенератор, вы можете не бояться об отсутствии электроэнергии круглый год. бассейнсаунаспортивный залэлектрогенераторкамеры безопасностиавтостоянка
Новый инвестиционный проект расположен в экологически чистом и стремительно развивающемся районе Демирташ. Проект создан для того, чтобы жители чувствовали комфорт и удобство. В данном жилом проекте, состоящем из 60 квартир будет открываться прекрасный вид на море и горы. Квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 будут сдаваться в чистовой отделке с современным и стильным дизайном. Все апартаменты светлые, просторные и комфортабельные.
В комплексе будет вся необходимая инфраструктура: открытый плавательный бассейн с джакузи,
крытый плавательный бассейн с джакузи, сад с ландшафтным дизайном, зона барбекю с беседкой,
детская игровая зона, СПА зона, массажные комнаты, тренажёрный зал, комната отдыха.
Завершение строительства запланировано на 2-ой квартал 2023 года.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр. В жилом комплексе представлены квартиры-студии 1+0 площадью 42 м2.Расстояние до моря 400 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.