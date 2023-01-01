Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар

Авсаллар, Турция

от €108,000

Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно стремящийся к развитию. Благодаря своему уникальному расположению вблизи к сосновым лесам, воздух здесь свеж в любое время года. Престижность Авсаллара обусловлена не только своей богатой природой и благоприятной экологией, но и развитой инфраструктурой, так как тут Вы найдете все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха. На приватной территории комплекса проектом предусмотрены: открытый бассейн, детский бассейн, сауна, трансфер до моря, зона барбекю, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, спортзал, крытая и открытая детские площадки и многое другое. Функциональность данного проекта отвечает потребностям всех категорий покупателей, так как его сновная идея концепции: «купи не дорого — пользуйся всем». Компактные функционально продуманные квартиры различных площадей и инфраструктура на первых этажах создадут комплексу неповторимую атмосферу, в которой жильцы и гости смогут в комфортных условиях проводить свое время. Всего в комплексе предусмотренно 42 квартиры, планировки 1+1, 3+1 дуплекс. Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Трансфер до моря Зона барбекю Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Спортзал Кытая детская площадка Открытая детская площадка Вай фай на всей территории комплекса Камеры видеонаблюдения Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства:01.06.2024 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка на весь переод строительва комплекса.