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Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар

Аванос, Турция
от
€147,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€147,000
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Алания, Оба До пляжа : 3.000 м Этажей: ground + 4 Начало строительства:март 2023 Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024 🌏Инфраструктура комплекса:  * детский бассейн  * детская площадка  * кинотеатр под открытым небом  * зоны отдыха  * место для занятия йогой  * working space  * библиотека  * бильярд  * настольный теннис  * закрытый бассейн  * турецкая баня  * сауна  * соляная комната  * паровая  * джакузи  * зона отдыха  * тренажёрныйл зал  * детская игровая комната  * кафе  * открытый бассейн (700 м²), джакузи 👍Особенности комплекса: -шатл до моря -огороженная территория -закрытая парковка ( 252 парковочных места ) -Wi-Fi -спутниковое TV -подстветка территории и фасадов -электрогенератор 🏡Апартаменты: 1+1 - 51m2 от 184.000€ 2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€ 3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€ Комплектация апартаментов:  👉входная стальная дверь, видеодомофон 👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах 👉встроенный шкаф в коридоре 👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ) 👉кондиционер в каждой комнате 👉подогрев полов в ванной комнате 👉душевые кабины 👉сантехника 👉электрический водонагреватель 🔥 Подходит для получения гражданства Турции Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50% Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции. Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Планируете покупку недвижимости в Турции? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
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от
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию
Жилой комплекс Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию
Алания, Турция
от
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 204 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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