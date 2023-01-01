Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.
Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024
🌏Инфраструктура комплекса:
* детский бассейн
* детская площадка
* кинотеатр под открытым небом
* зоны отдыха
* место для занятия йогой
* working space
* библиотека
* бильярд
* настольный теннис
* закрытый бассейн
* турецкая баня
* сауна
* соляная комната
* паровая
* джакузи
* зона отдыха
* тренажёрныйл зал
* детская игровая комната
* кафе
* открытый бассейн (700 м²), джакузи
👍Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор
🏡Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€
2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€
3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€
Комплектация апартаментов:
👉входная стальная дверь, видеодомофон
👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
👉встроенный шкаф в коридоре
👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
👉кондиционер в каждой комнате
👉подогрев полов в ванной комнате
👉душевые кабины
👉сантехника
👉электрический водонагреватель
🔥 Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0%
Первоначальный взнос -50%
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Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно стремящийся к развитию. Благодаря своему уникальному расположению вблизи к сосновым лесам, воздух здесь свеж в любое время года. Престижность Авсаллара обусловлена не только своей богатой природой и благоприятной экологией, но и развитой инфраструктурой, так как тут Вы найдете все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха. На приватной территории комплекса проектом предусмотрены: открытый бассейн, детский бассейн, сауна, трансфер до моря, зона барбекю, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, спортзал, крытая и открытая детские площадки и многое другое. Функциональность данного проекта отвечает потребностям всех категорий покупателей, так как его сновная идея концепции: «купи не дорого — пользуйся всем». Компактные функционально продуманные квартиры различных площадей и инфраструктура на первых этажах создадут комплексу неповторимую атмосферу, в которой жильцы и гости смогут в комфортных условиях проводить свое время. Всего в комплексе предусмотренно 42 квартиры, планировки 1+1, 3+1 дуплекс. Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Трансфер до моря Зона барбекю Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Спортзал Кытая детская площадка Открытая детская площадка Вай фай на всей территории комплекса Камеры видеонаблюдения Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства:01.06.2024 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка на весь переод строительва комплекса.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 204 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.