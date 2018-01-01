  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра

Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра

Алания, Турция
от
€425,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс HEART OF BOMONTY
Мраморноморский регион, Турция
от
€470
Жилой комплекс Инвестиционный проект в Тедже
Мерсин, Турция
от
€65,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€751,384
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
от
€165,000
Жилой комплекс YEKTA SUNGATE RESIDENCE
Gazipasa, Турция
от
€159,000
Вы просматриваете
Новый проект в 50 метрах от пляжа - район Клеопатра
Алания, Турция
от
€425,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€235,988
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Олюдениз - 10 км Набережная Фетхие - 3 км Аэропорта Даламан - 60 км
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€225,577
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает подземным гаражом и парковкой, открытым бассейном, сауной, фитнес-центром, зоной барбекю, детской площадкой, охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€119,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 51 до 99 квадратных метров. Расстояние до моря 2400 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Realting.com
Перейти