Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре

Tuerkler, Турция

от €129,000

Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.