Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 179 м2. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 51 до 194,5 м2.Расстояние до моря 2600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.
Почему это свойство؟
Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе.
Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды.
Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади Таксим.
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