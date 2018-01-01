  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания

Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания

Каракокали, Турция
от
€263,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 62 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
, Турция
от
€870,000
Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья
Каракокали, Турция
от
€145,500
Жилой комплекс Стильный ЖК в районе Хасбахче
Алания, Турция
от
€350,000
Жилой комплекс Проект в зеленой части района Оба - Алания
Алания, Турция
от
€259,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€615,767
Вы просматриваете
Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€263,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Viamar Begonvil
Жилой комплекс Viamar Begonvil
Yesilkoey, Турция
от
€152,193
Площадь 72–97 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад. Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы. На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно: - Детские игровые площадки; - Благоустройство и озеленение; - Ландшафтный дизайн; - Турецкая баня; - Бассейн; - Магазины; - Торговый центр; - Фитнес-центр; - Ресторан/Кафе. Расположение проекта: Расстояние до моря - 5 Km. Расстояние до центра города - 15 Km. Расстояние до аэропорта - 4 Km. Расстояние до школы - 200 m. Расстояние до больницы - 500 m. Расстояние до ресторана - 200 m. Расстояние до магазина - 200 m. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€292,083
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Принцевы острова и Мраморное море. Резиденция располагает большим парком с цветочными садами, деревьями, пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками, каналами, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 3 минуты Мост Мучеников 15 июля - 23 км Международный аэропорт - 19 км Железнодорожная станция - 4,3 км
Жилой комплекс OXO OBA
Жилой комплекс OXO OBA
Каракокали, Турция
от
€160,000
Площадь 47–99 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oxo Oba Residence — элегантная жилой блок современной архитектуры с оригинальным дизайнерским решением. Инфраструктура: - Лифт; - Открытый бассейн; - Сауна; - Фитнес; - Электрогенератор. Оснащение квартир: Oxo Oba Residence в Турции апартаменты и пентхаусы сдаются в чистовой отделке, полностью готовыми к заселению и меблировке. Выбирая недвижимость в Турции от застройщика в Oxo Oba Residence вы получаете: стальные двери, основное и точечное освещение, кухонный гарнитур с гранитной столешницей и бытовой техникой, полный комплект сантехники, подвесные потолки, стеклопакеты, керамическую плитку на полу и моющуюся краску на стенах, все, что входит в понятие: чистовая отделка класса «люкс». Расположение: Жилой комплекс Oxo Oba Residence расположится в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, в 1100 м от пляжей, в 1,5 км от новейшей городской застройки района Оба. В шаговой доступности от Oxo Oba Residence — остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни. Также в шаговой доступности — гипермаркет METRO, гипермаркет «Кочташ» и новая объездная дорога, по которой за несколько минут можно доехать в любой район Аланьи. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти