Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.
Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).
1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.
2 фаза - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Также, комплекс включает:
20 ресторанов и 120 магазинов.
Кинотеатр.
Фудкорт.
Круглосуточная охрана.
Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества
Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.
Готово право собственности, подходит под получение гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.
Автобусная остановка — 200 м
Автомагистраль E5 — 2 км
Станция метро — 1,8 км
Улица Истикляль — 2 км
Парк — 1,4 км
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки:
1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.;
2+1, площадью 80 кв. м;
2+1, площадью 100 кв. м;
3+1, площадью 144 кв. м.
В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой.
В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана.
Инфраструктура:
Зеленая территория с садом
Открытый бассейн
Водные горки
Закрытый бассейн с подогревом
Консьерж-сервис
Фитнес-зал
Сауна
Римская парная
Детская площадка
Детская игровая комната
Бильярд
Интернет
Спутниковое ТВ
Электрогенератор
Лифт
Зона барбекю
Открытая парковка
Система видеонаблюдения
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PALMIRA RESIDENCE - комплекс премиум класса расположен в самом популярном и гармоничном районе Алании – Каргыджак. В этом районе сочетаются все современные жилые комплексы класса "Люкс". И обладают хвойными лесами и панорамными видами на горы и Средиземное море.
Квартиры представлены: 1+1, с одной спальней, одной гостиной общей площадью от 50 и 70. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 90 кв.м. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 130 кв. м. 3+1, три спальни, одна гостиная, дуплекс, общей площадью 180
Все квартиры представлены в чистовой отделке с современными и качественными материалами. С корпусной мебелью в ванных комнатах, в кухне и прихожей. Встроенная современная техника.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Крытый бассейн;
- Детский бассейн и аквапарк;
- Турецкий хамам;
- Лобби;
- Детская площадка.
В пешей доступности от комплекса расположены магазины, кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения и все другие социально значимые объекты. Что гарантирует комфортное проживание.
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