Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 2600 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.
Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
Автовокзал - 1 мин
Шоссе E80 - 2 минуты
Мост FSM - 30 минут
Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут
Торговые центры рядом
ТЦ Rings - 10 мин пешком
ТЦ Атлас Парк - 10 мин
ТЦ Виапорт - 10 минут на машине
Учебные заведения
Okyanus Koleji через дорогу
Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
Университет Малтепе
Университет Йедитепе
Университет Мармара
Больницы рядом
Аджибадем Санджактепе
Больница Сайги
Больница Эрсой
Больница Дуньягоз
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Rüzgar Luxury 5 - комплекс расположен в городе Анталия в районе Алтынаш. С развитой инфраструктурой и в 7 минутах от Средиземного моря.
Алтынаш является частью города Анталии, обладающий живописными парками и современной архитектурой. Также в этом районе есть все, для комфортного проживания: медицинские учреждения, образовательные учреждения, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Квартиры в комплексе представлены от 39 до 85 кв.м. Современными планировками 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная и 3+1 три спальни и гостиная. Также каждая квартира обладает собственным садом на первом этаже. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, ванной комнатой и современной высококачественной техникой.
Комплекс богат собственной инфраструктурой:
- 2 бассейна;
- Детская площадка;
- Баскетбольная и футбольная площадка;
- Наземный и подземный паркинг;
- Сауна;
- Фитнес-зал;
- Зарядные станции для электромобилей;
- Зона барбекю.
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