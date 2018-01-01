Новые квартиры в зеленом районе Авсаллар, Алания

Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены пентхаусы 2+1 площадью 105 и 110 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Современный проект премиум класса, который создан для комфортной жизни. Комплекс находиться между Махмутларом и Тосмуром в районе Кестель. Кестель – это не только новые современные апартаменты, а место, где Вы сможете наслаждаться красотой природы, соленым запахом Средиземного моря и неповторимыми видами Торосских гор. В 15 минутах от центра Алании. Инфраструктура района достаточно развита. Наличие магазинов, кафе, ресторанов, обустроенная набережная с велосипедной дорожкой, скверы с беседками и площадки для детей. Так же в Кестеле находиться частная русская школа и государственный университет.
Комплекс, построенный по высоким стандартам, предлагает роскошь всем своим новым домовладельцам. Начиная с первого этажа, у жителей комплекса есть возможность наслаждаться морским видом. Комплекс состоит из двух блоков, каждый со своей отдельной инфраструктурой. У каждого блока будет свой отдельный бассейн, фитнес зал, детская комната, сауна. Будет расположен на площади 12 000 м2. Типы квартир на продажу: двухкомнатные 1+1 43м2, трехкомнатные линейные 2+1 67м2, двухуровневые квартиры 2+1 97м2, двухуровневые квартиры 4+1 103м2.
Дата завершения: август 2024 года.