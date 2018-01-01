Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами строится в самом центре Алании. Жилой Комплекс расположен в превосходном районе в окружении всей городской инфраструктуры, в 1300м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города.
Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1.
Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр.
Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.
Почему это свойство؟
Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистралями, мостами, линией метро, автомагистралью TEM и E-5.
Рядом с центром страны, всего в нескольких минутах от площади Таксим и Босфора.
Подходящий вариант проживания и инвестиций соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Он расположен в Кагитане, одном из выдающихся районов с высокой окупаемостью инвестиций.
Окруженный множеством торговых центров, археологических музеев, парков, университетов и больниц.
Очаровательное сочетание современного архитектурного стиля и потрясающего вида на зеленые насаждения, окружающие проект.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Проект SUMMER HOUSE - новый проект, расположенный в центре города Ялова, на берегу моря, на высоте всего 400 метров над уровнем моря.
Город Ялова расположен в северо-западной Турции, неподалеку от Мраморного моря. Этот турецкий термальный курорт уникален своими целебными минеральными источниками, а еще редкой для страны особенностью: несмотря на мировую известность, он недостаточно популярен у туристов.
Инфраструктура:
- охрана;
- бассейн;
- ресторан;
- видеонаблюдение;
- парковка;
- зона отдыха.
Расположение:
- До центра Стамбула - 45 минут;
- До международного аэропорта Сабиха Гекчен - 30 минут.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!