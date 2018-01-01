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Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в Алании

Инжекум, Турция
от
€94,375
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в Алании
Инжекум, Турция
от
€94,375
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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
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от
€148,000
Сдача в: 2023
Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект.  Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель  всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды.  Основные причины для покупки:                                                                                              ● Близость к морю    ● Красивый вид     ● Новые квартиры      ● Современная архитектура   ●Стильный дизайн Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.   Характеристика комплекса: ● Генератор ● Сад ● Фитнес ● Сауна ● Бассейн ● Лифт ● Охрана ● Вид на море и горы ● Кабельное телевидение – спутниковое ● Близко к автобусной остановке   ● Удобный выход к морю   Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г. Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.
Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул
Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул
Аванос, Турция
от
€730,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property представляет масштабный проект реконструкции старинной судоходной верфи, расположенный в историческом центре Стамбула на берегу бухты «Золотой рог». Уникальность проекта – в органичном сочетании ультрасовременных зданий  с легендарными производственными помещениями судостроительной верфи, возраст которых превышает шесть столетий.Проект расположен в престижном районе европейской части Стамбула – Бейоглу. В пределах 10 минут езды на автомобиле находятся достопримечательности города – Дворец Долмабахче, Галатская башня, Мечеть Сулеймание и пристань Karaköy, откуда регулярно отправляются паромы по Босфору. Ближайшая станция метро находится в 15-ти минутах ходьбы. До нового международного аэропорта – около 40 минут на автомобиле.Проект занимает площадь 242 000 м2 и представляет собой целый квартал, включающий отели, офисные помещения, торговые центры, магазины, кафе, рестораны, заведения культурно-развлекательной сферы, многоэтажные жилые дома, набережную, причалы и т.д.Основная часть сооружений находится в стадии возведения, но некоторые объекты уже готовы принять гостей. Окончание работ планируется на 2024 – 2025 гг.На территории восстановлено 5 индустриальных объектов и ведутся работы над рядом новых построек, очертания которых гармонично вписываются в общую концепцию. Промышленную сущность пространства подчеркивают выбранные материалы – бетон, оцинкованная сталь, кирпич, пластик и стекло.В проекте планируется построить более 600 жилых апартаментов. Часть из них будет размещена в комфортных прибрежных особняках в 10 м от воды. На склонах холмов возводятся многоэтажные дома с разными вариантами планировок: пентхаусами на верхних этажах, двухуровневыми квартирами, дуплексами с садами и так далее. Все апартаменты предусматривают большие балконы и террасы. Количество спален и санузлов – от 1 до 5. На крышах будут расположены зеленые зоны, внизу – парковки, магазины, рестораны, безопасные игровые площадки, парки.Данный проект позиционируется как новый культурный центр Стамбула. На огромной Музейной площади расположено сразу несколько современных музеев: Музей Садберк фонда Вехби Коча и Музей женской культуры.На территории проекта будут представлено множество брендовых бутиков, сосредоточенных на площади Luxury Plaza и в крытом торговом центре с подземными этажами. Инновационные строения магазинов интегрированы в индустриальный дизайн старого литейного завода.Проект также включает 5 отелей с фешенебельными номерами, пятизвездочным сервисом и всей необходимой инфраструктурой. В планах - строительство 1100 апартаментов, в том числе таких международных сетей, как Rixos, Oriente Express, Stone.Одно из самых ярких сооружение квартала – Valide Cluster. Бывший судостроительный стапель превратился в грандиозный прибрежный комплекс с железной крышей и прозрачными конструкциями вместо наружных стен. В нем будут представлены рестораны турецкой, паназиатской, французской, итальянской кухонь.Пространство набережной спроектировано максимально удобно для жителей и гостей квартала. Оно включает смотровые площадки, световые инсталляции, уличную мебель, гамаки, зоны для семейных развлечений, скейтбординга и так далее. Оборудованы места для проведения концертов, представлений, фестивалей. Предусмотрен причал для яхт и других водных видов транспорта.
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€314,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, зонами отдыха, беспроводным интернетом, круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 30 сентября 2023 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые окна с двойными стеклопакетами Точечные светильники Стальная входная дверь Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном зеленом районе, рядом с пляжами. Море - 750 метров Центра города Аланья - 6 км Ближайший аэропорт - 35 км Аэропорт Антальи - 120 км
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