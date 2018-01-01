Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Находится в районе Махмутлар, Алания. Махмутлар - развитый район Алании в 7 км от центра города и его исторической части. Автобусное сообщение развито хорошо, вы с легкостью попадете в любую точку Алании, остановки всего в 100 метрах от комплекса. Местный аэропорт находится в 35 км. Комплекс всего в 500 метрах от моря, рядом есть сетевые супермаркеты, овощные магазины, кафе и рестораны, врач. Два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими овощами, фруктами и прочим. Двухкомнатная светлая квартира в 64 м2 с просторной гостиной совмещенной с кухней американского типа, спальней и ванной комнатой. В комплексе предусмотрен электрогенератор, вы можете не бояться об отсутствии электроэнергии круглый год. бассейнсаунаспортивный залэлектрогенераторкамеры безопасностиавтостоянка
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.
На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.
Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.
Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 6 км
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Таксим - 30 минут
Левент - 32 минуты