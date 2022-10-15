Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Данный комплекс с благоустроенной территорией будет расположен в самом центре Алании на участке 1072 м2. Внутреннее пространство квартала обустроено с учетом потребности в тишине и спокойствии будущих жителей, а полноценная инфраструктура обеспечит жителей собственными: бессейном, детской площадкой, сауной, фитнес залом и многим другим. Помимо этого развитая инфраструктура района где расположен жилой комплекс предусматривает детские сады, школу, магазины, аптеки, отделения банков, продуктовые и хозяйственные магазины, больницу и поликлинику, кафе и рестораны, аптеки, отделения банков. Безопасность проживания и отдыха внутри комплекса обеспечит система контроля доступа жильцов и система видеонаблюдения, а так же консьерж и домофонная связь, которые обеспечат дополнительный контроль и комфортное посещение жилого комплекса приглашенными гостями. Начало строительсьва: 15.10.2022 Окончание строительства: 12.12.2023 Система рассрочки платежа действует при 50 % оплате Дополнительную информацию о проекте вы можете получит связавшись с ними!
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.