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Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€127,000
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€127,000
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс с благоустроенной территорией будет расположен в самом центре Алании на участке 1072 м2. Внутреннее пространство квартала обустроено с учетом потребности в тишине и спокойствии будущих жителей, а полноценная инфраструктура обеспечит жителей собственными: бессейном, детской площадкой, сауной, фитнес залом и многим другим. Помимо этого развитая инфраструктура района где расположен жилой комплекс предусматривает детские сады, школу, магазины, аптеки, отделения банков, продуктовые и хозяйственные магазины, больницу и поликлинику, кафе и рестораны, аптеки, отделения банков.  Безопасность проживания и отдыха внутри комплекса обеспечит  система контроля доступа жильцов и система видеонаблюдения, а так же консьерж и домофонная связь, которые обеспечат дополнительный контроль и комфортное посещение жилого комплекса приглашенными гостями.     Начало строительсьва: 15.10.2022 Окончание строительства: 12.12.2023   Система рассрочки платежа действует при 50 % оплате   Дополнительную информацию о проекте вы можете получит связавшись с ними!
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от
€185,000
Площадь 245 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎 ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города) ▪️Начало строительства: 2022 год ▪️Окончание строительства: май 2024 год ▪️Количество блоков: 2 ▪️Блок А этажей: 18 ▪️Блок B этажей: 18 ▪️Все квартиры планировки: 5+1 ▪️Количество квартир на этаже: 2 ▪️В каждом блоке по 3 лифта 🔲Основные характеристики квартиры 5+1 ▪️Брутто (m²): 245; ▪️Нетто (m²): 175; ▪️Отдельная кухня ▪️Количество санузлов: 4 ▪️Количество балконов: 2 ▪️Прихожая (m²):15,00 ▪️Гостиная (m²): 35,00 ▪️Кухня (m²): 27,00 ▪️Детская комната 1 (m²): 11,10 ▪️Детская комната 2 (m²): 12,00 ▪️Спальная комната (m²): 15,00 ▪️Гардеробная (m²): 3,50 ▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50 ▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00 ▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00 ▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00 ▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00 ▪️Туалет (m²): 3,00 ▪️Балкон 1 (m²): 3,25 ▪️Балкон 2 (m²): 3,30 💶 Стоимость: от 185.000€ ◼️Возможна рассрочка платежа! 🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€118,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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