Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Эта современная квартира в Алании идеально подходит для проживания в Махмутларе в комплексе с 5-звездочной инфраструктурой. Великолепное расположение: рядом с центром, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Находится недалеко от инфраструктуры города: магазины, больница, общественный базар, банк и рестораны. Эта квартира в Махмутларе находится всего в 300 метрах от пляжа, в 100 метрах от остановки общественного автобуса. Апартаменты с 5-звездочными гостиничными стандартами состоят из одного корпуса и в нем есть множество функций, таких как профессиональный спа-центр, бассейн, фитнес центр,сторож и круглосуточное видеонаблюдение в комплексе. Высококачественный керамический пол; Окна с двойным остеклением; Алюминиевые балконные перила; Душевая; Скрытое светодиодное освещение; Высокая глянцевая встроенная кухня мебель. БассейнМассажный кабинетПаровая комнатаФитнес-центрЗакрытый бассейнСпутниковое ТВЛифтГенератор