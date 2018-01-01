Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Демирташ расположен в 20км к востоку от Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша, с момента открытия которого и началось активное развитие района. Учитывая все преимущества местоположения, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одной из самых популярных курортных зон. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость.
Всего 2 блока- 9ти этажный и 7ми этажный. Отличное расположение - всего 1500 метров от центра Демирташа. 300м от ближайшего магазина, 2 км от моря. Представляем вашему вниманию квартиры планировок 1+ 1, 2+1 и 4+1. Общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2.
Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, в кухнях и санузлах будет установлена корпусная мебель.
Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственные : открытый бассейн олимпийских размеров, крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное - наша концепция включает в себя бесплатный трансфер до пляжа.
Помимо этого будет ресторан, зоны для пикника организованы в виде костровых чаш. Кроме того управляющая компания предоставляет услуги по уборке квартир.
А самое главное!!! Отельная концепция комплекса позволит владельцам сдавать квартиры в аренду с помощью нашей управляющей компании.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года.
Почему это свойство؟
Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов.
Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций.
Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам.
Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка.
Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул.
Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.
Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования.
Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.