Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар

Demirtas, Турция

от €89,000

Сдача в: 2024

Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Демирташ расположен в 20км к востоку от Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша, с момента открытия которого и началось активное развитие района. Учитывая все преимущества местоположения, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одной из самых популярных курортных зон. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость. Всего 2 блока- 9ти этажный и 7ми этажный. Отличное расположение - всего 1500 метров от центра Демирташа. 300м от ближайшего магазина, 2 км от моря. Представляем вашему вниманию квартиры планировок 1+ 1, 2+1 и 4+1. Общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2. Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, в кухнях и санузлах будет установлена ​​корпусная мебель. Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственные : открытый бассейн олимпийских размеров, крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное - наша концепция включает в себя бесплатный трансфер до пляжа. Помимо этого будет ресторан, зоны для пикника организованы в виде костровых чаш. Кроме того управляющая компания предоставляет услуги по уборке квартир. А самое главное!!! Отельная концепция комплекса позволит владельцам сдавать квартиры в аренду с помощью нашей управляющей компании. Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года.