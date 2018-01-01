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Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€200,000
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12
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€200,000
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