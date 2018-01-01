Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены апартаменты 2+1 площадью от 70 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Проект состоит из двух частей:
1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.
2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.
Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.
Удобства и оснащение в доме
В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.
Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.
Расстояние до других значимых объектов:
Босфор - 5 км
Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
Район Ускюдар - 8 км
Больница - 1км
Школы - 200 м
Торговый центр - 1,5 км
Резиденция располагает круглосуточной системой безопасности и парковкой.
Окончание строительства - март 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах от исторических и культурных достопримечательностей.
Медицинский центр - 3 минуты
Больница - 5 минут
Школа - 3 минуты
Университет - 7 минут
Аэропорт Стамбула - 45 минут
Таксим - 9 минут
Предлагаются меблированные квартиры.
Резиденция располагает консьерж-сервисом и парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Смарт-ТВ
Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Станция метро - 2,3 км
Аэропорт - 35 км