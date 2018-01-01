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  3. Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель

Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель

Аванос, Турция
от
€290,400
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5
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены апартаменты  2+1 площадью от 70 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель
Аванос, Турция
от
€290,400
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