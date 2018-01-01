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Квартиры в новом строящемся комплексе - район Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€98,000
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16
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 51 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Квартиры в новом строящемся комплексе - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€98,000
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Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур
Жилой комплекс Проект премиум-класса в 100 метрах от моря - район Тосмур
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В продаже представлены апартаменты 1+1 площадью 54 м2. Расстояние до моря 100 метров.В цену апартаментов входит полный комплект бытовой техники, кондиционер в каждую комнату, а так же подогрев полов в ванной.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
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