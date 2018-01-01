Новый инвестиционный проект в районе Демирташ

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 53 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной.
Окончание строительства - 30 ноября 2024 года.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Интернет
Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
Стальная входная дверь
Плиточный и мраморный пол
Звуко- и теплоизоляция
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном экологичном районе.
Море - 1,2 км
Центр города Аланья - 23 км
Ближайший аэропорт - 15 км
Аэропорт Антальи - 159 км
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всей инфраструктуры города. А так же рядом с живописной рекой Дим, магазинами и ресторанами и всего в 500 метрах от пляжа. Прекрасная, чистая квартира, расположенная недалеко от популярного центра Оба. Эта уютная квартира площадью 120 м2, с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе с бассейном и зелеными зонами. Прекрасно подходит для отдыха и постоянного места жительства. Бассейн работает в течение всего лета. Квартира имеет просторную и светлую гостиную с большой террасой с хорошим видом на окрестности. БассейнЛифтБлизко ко всем удобствамПешком до пляжаОкна ПВХКерамический пол
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула.
В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности.
Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства.
Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.