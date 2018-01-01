Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ

Каракокали, Турция

от €175,000

76–135 м² 5

Сдача в: 2023

Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения. Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут светодинамические фонтаны. В комплексе 3 блока - 5 этажей 80 квартир Площадь участка 5001 кв.м. 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м., 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м., 2+1 дуплексы площадью от 95 кв.м. 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин 1,5 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн закрытый бассейн хаммам сауна тренажерный зал фитнес под открытым небом массажный кабинет игровая комната детский парк закрытая детская игровая комната кафе и ресторан зал для переговоров сервис до пляжа-шаттл комната отдыха беседки на территории уголок для барбекю услуги смотрителя комплекса охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения открытая автомобильная парковка электрогенератор огороженная территория В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь Межкомнатные двери Кухонный гарнитур со столешницей Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах Дата начала строительства: Февраль 2022 Дата завершения строительства: Июнь 2023 В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%.