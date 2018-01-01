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Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ

Аванос, Турция
от
€150,000
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 65 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€150,000
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