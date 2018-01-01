Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 65 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба
Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения.
Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут светодинамические фонтаны.
В комплексе 3 блока - 5 этажей
80 квартир
Площадь участка 5001 кв.м.
1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м.,
2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м.,
2+1 дуплексы площадью от 95 кв.м.
4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:
1,8 метров до моря
1 км от Государственной больницы
400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин
1,5 км до гипермаркета Метро
4 км. от центра города Алания
35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша
135 км от международного аэропорта Анталия
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
открытый бассейн
закрытый бассейн
хаммам
сауна
тренажерный зал
фитнес под открытым небом
массажный кабинет
игровая комната
детский парк
закрытая детская игровая комната
кафе и ресторан
зал для переговоров
сервис до пляжа-шаттл
комната отдыха
беседки на территории
уголок для барбекю
услуги смотрителя комплекса
охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения
открытая автомобильная парковка
электрогенератор
огороженная территория
В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:
Входная стальная дверь
Межкомнатные двери
Кухонный гарнитур со столешницей
Напольное покрытие – керамическая плитка
Стены покрашены экологической краской
Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
Окна из высококачественного ПВХ.
Основное и точечное освещение
Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
Выводы под кондиционеры
ТВ кабель
Электрические розетки во всех комнатах и на балконах
Дата начала строительства: Февраль 2022
Дата завершения строительства: Июнь 2023
В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%.
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Kurt Safir Euro 21 Residence - великолепный жилой комплекс премиум класса, расположенный в 350 м от моря в курортном городе Махмутлар. Резиденция находится между центральными улицами Барбарос и Ататюрка, на которых расположены различные объекты городской инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни.
Здесь множество ресторанов и кафе, магазинов, продуктовых супермаркетов, отделения банков, аптеки, развлекательные заведения и многое другое. Kurt Safir Euro Residence 21 состоит из одного 12-этажного корпуса, включающего комфортабельные апартаменты различной планировки и площади. Квартиры продаются с чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, освещением, сантехникой и т. д.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Спортзал;
- Закрытый бассейн;
- Сауна/хамам/ парная;
- Парковка;
- Детская площадка;
- Зона барбекю;
- Сад;
- Генератор;
- Соляная комната;
- 7/24 видеонаблюдение, охрана.
Расстояния:
- Море и пляж: 350 м.
- Аэропорт Газипаша: 30 км.
- Аэропорт Анталии: 140 км.
- Центр Махмутлара: 1 км.
- Центр Аланьи: 10 км.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 49 до 203 м2.Расстояние до моря 500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.