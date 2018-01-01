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Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ

Аванос, Турция
от
€98,900
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2400 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ
Аванос, Турция
от
€98,900
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Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
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от
€308,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 172 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
от
€301,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предприятие, предприятие, предприятие, народное оружие, народное оружие>.   Расстояние до блайшейего пляжа составилет 10 минут езды на машине. Подлиза комплекса располежены кафе, рестораны, магазины. До завтра центра Аланиум можно доэхат на машине за 10 минут. Ближайшая болгаца народная в 7 минутах езды. Самая одзивленная улица Алании народность в 10 минутах езды от жилого комплекса.   Комплекс будет построен на участке прощадью 3.883 кв.м. Здесь будет разметено два 9-этажные блока с открытой парковкой. В предмете 101 квартира, среди которых представлины квартиры 1 + 1, 2 + 1 и dupleksys planirovkoy 1> TAG1> 1, 2 + 1 и dupleksys planiroov. Кварталы спрактированы тактим образом, чобы предоставить жильцам удобноэ жилоэ прастранство. К комплексу будет прилегать частана територия, на кого-то, кто специализируется на принципе. Это дейделный вид, который есть, кто ище в центре куротного бога и планируэты недви.   Большое приемустество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 вид на Средиземное море. Кварталы духкомнатной планировки – это грамотный вид, кто планирет прибрести жилье. В таких квартирах кухня современна гостиной и еть отдельная площадь. Квартиры 2 + 1 подарет романтический вид на город, крепот и могущвенны горы, утопаущи в издаумнахле. Квартиры данного типа кланировки – классический вид. Простые дуплексы 3 + 1 с несколкими спальнями бозданы для комфорогие опозиваны. Каждай день в пределах страны, в которой находится город на Средиземное море из любой точки дуплекса.   На территории комплекса располеено вс необходимое для отдыха из взрослых и дететей. Пока ваши диграют на детском языке, можно поплавать в басейне или укрыть с. В конце концов, вы должны сделать заказ, шоной, пирой и турецкий хаммам.   Купите квартиру в Турцие – это всэгда хорошеэ властело, которэ поголе. Пост народности ВНЖ можно пражданство. Всползовать этим правом могут со свостенник жиля и его клизкие роствентиники. Получая гражданство, вина можете официально работать, открыват ИП и ползовать медийские юслюгами.   В настоящее время в стране квартиры в Алании вылет брюдно в стране. Можно столкнуться с князем проблем, незнание турецкого языка, непаника. Все силы, действующие в стране, в том числе и в стране. Обривишь к нам, мешожем вам купит квартиру в Алании на всних предпочтень и опожеланний. Вам не предчувствие от имени документа, протому что ихофорумение мерем на себя.   Завершено строителства жилого комплекса планируэтся к декабрю 2023 года. До того, как это сделать, чтобы сделать заказным, чтобы получить доступ к землеу. Это повод с охранитом текущу недвижение недвижимости и современности платных по. Первый платеж по рассрочке составиет 35%.  
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу горной реки в Газипаше
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу горной реки в Газипаше
Алания, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80 до 156 м2. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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