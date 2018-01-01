Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 96 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 88 м2. Расстояние до моря 217 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море. Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море. В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Новый готовый жилой комплекс в центре г. Алания класса люкс общей площадью 2800 м2. В комплексе 3 блока которые состоят из 4-х этажей. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, турецкая баня (хамам), сауна, спортивный зал, комната отдыха.
Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной кухней и шкафами, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, система «умный дом», электрический подогрев плов в ванных комнатах.
Расстояние до пляжа Клеопатра составляет всего 350 метров, магазины и рестораны находятся в пешей доступности.
Станьте обладателем квартиры класса люкс прямо сейчас.
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море
Окончание строительства - июль 2023 года.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.
Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи.
Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи.
Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита)
ТВ