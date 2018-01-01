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Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками

Алания, Турция
от
€376,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 96 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками
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от
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 88 м2. Расстояние до моря 217 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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