Новый проект на стадии строительства в центре Алании

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 170 м2. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56,2 до 116 м2. Расстояние до моря 370 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой.
Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери.
Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Открытый бассейн;
- Сауна;
- Обустроенный фитнес-зал;
- Зона отдыха и барбекю;
- Детская открытая игровая площадка;
- Открытая парковка;
- Охрана и видеонаблюдение.
Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В
СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР
28 шт. 1+1 75 м2
56 шт. 2+1 110 м2
56 шт. 3+1 130 м2
ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
АКВАПАРК
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
САУНА
ВАННАЯ КОМНАТА
ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ЗОНА ОТДЫХА
БИБЛИОТЕКА
КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж.
ПЛАН ОПЛАТЫ
50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года