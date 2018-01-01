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Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании

Алания, Турция
от
€196,826
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14
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 191 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Алания, Турция
от
€196,826
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
 Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города.  Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе  есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы.  Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели.  Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс 
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров.Расстояние до моря 500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5. Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула. Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
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